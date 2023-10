Caso Saguto, in corso arresto ex giudice

E' in corso, in questi momenti, come apprende l'Adnkronos, l'arresto di Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. L'ormai ex magistrata, espulsa dall'ordinamento giudiziario, si trova in una clinica da dove sta per essere dimessa. Saguto verrà portata al carcere Pagliarelli. La sentenza è esecutiva per le parti confermate dalla Cassazione ieri sera anche se i supremi giudici hanno disposto l'annullamento di altre parti del verdetto. E' in corso anche l'arresto del marito di Silvana Saguto, Lorenzo Caramma, anche lui condannato nel processo al cosiddetto 'cerchio magico' della ex giudice.

L'ex re degli amministratori giudiziari di Palermo Gaetano Cappellano Seminara, condannato nell'ambito del processo del 'cerchio magico' dell'ex giudice Silvana Saguto, come apprende l'Adnkronos, si è costituito nel carcere di Bollate per essere arrestato. Ieri sera la Cassazione ha rinviato alla corte d'Appello di Caltanissetta il processo ma oggi la Procura generale di Caltanissetta ha emesso il provvedimento di esecuzione della pena per le parti di pena definitive.