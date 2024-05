“Ci aspettiamo che la magistratura e gli interlocutori in campo possano fare chiarezza”. È il commento del viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, interrogata dai cronisti sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti. Bellucci è stata intervistata a Roma in occasione degli Stati generali per la natalità, organizzati da Fondazione per la Natalità.