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Vicenza, bimbo di 3 anni muore in casa per arresto cardiaco sotto gli occhi della madre

Inutili tutti i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c'è stato nulla da fare

Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
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20 ottobre 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 3 anni è morto stamane, poco prima di mezzogiorno, nella sua casa di Cassola (Vicenza). La probabile causa è un improvviso arresto cardiaco di cui la mamma si è resa conto soltanto dopo. A dare l’allarme è stata la stessa madre del piccolo, quando si è accorta che il suo bambino non respirava più. Sul posto il Suem 118 ha inviato un'ambulanza da Bassano del Grappa, un'automedica da Crespano del Grappa e l'elicottero da Treviso. Nonostante l’imponente dispiegamento di uomini e mezzi e tutti i tentativi di rianimazione praticati, i sanitari hanno dovuto dichiarare il piccolo deceduto. Sul posto anche i carabinieri di Cassola per gli accertamenti del caso.

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muore bimbo di 3 anni arresto cardiaco
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