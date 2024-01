Castro (World Youth Alliance): "Linguaggio fuorviante su aborto”

“Abbiamo appurato l’esistenza di un linguaggio astratto e fuorviante riguardo l'aborto. Si cerca di rendere l'aborto un diritto umano, come abbiamo visto soprattutto nell'ultimo rapporto sulla carta dei diritti umani del Parlamento europeo e in questo scenario, in cui si cerca sempre di sostengo al bambino non ancora nato e ai suoi diritti, cerchiamo di promuovere una cultura che rispetti la vita, in tutto il mondo”. È il commento di Ramòn Barba Castro, European Director of Advocacy, membro della World Youth Alliance a valle della conferenza stampa “Semplicemente Umano” organizzata a Roma da Pro Vita & Famiglia onlus in collaborazione con World Youth Alliance.