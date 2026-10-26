Ceccarelli (Coop): "Il libro 'Strani Animali e altre storie' sostiene progetti di oncologia pediatrica"

"Siamo onorati di poter supportare un progetto editoriale di questo tipo perché è di altissima qualità e ha una finalità solidale in quanto il 100% del prezzo di copertina, l'intero valore, andrà a finanziare Soleterre" per sostenere i progetti di oncologia pediatrica in Italia. A dirlo è Bruno Ceccarelli, responsabile per le politiche sociali e comunicazione di Coop Lombardia, all'evento di presentazione, a Milano, del nuovo volume della collana 'Segni e Storie', promosso dall'Associazione Alimenta l'Amore Ets e dalla stessa Coop Lombardia.