"Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi uomini assassini". Adriano Celentano, dal suo profilo Instagram (L'inesistente), modifica un passaggio dell'Ave Maria, in un post di cui ha curato direttamente anche la grafica e che fa evidentemente riferimento, senza mai citarli, i recenti fatti di cronaca in tema di femminicidio, in primis l'uccisione di Giulia Cecchettin.

"Ave o Maria/Piena di grazia/Tu sei benedetta fra le donne/E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù/Santa Maria, Madre di Dio/Prega per noi UOMINI assassini/adesso e nell’ora della nostra morte", scrive Celentano, sotto alla foto di una madonnina posta nella nicchia ricavata nel tronco di un grande albero.