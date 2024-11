“Le comunità stesse che vengono addestrate ad avere degli strumenti per rispondere alle emergenze, senza aver sempre bisogno dell'intervento di attori esterni come CESVI ed altre organizzazioni non governative internazionali”. Lo ha detto Marcello Malavasi, head of mission per CESVI in Etiopia, ai microfoni dell’Adnkronos a proposito della 19esima edizione del Ghi, l’Indice globale della fame curato ogni anno da CESVI, l’organizzazione umanitaria italiana.