Chef Rubio fermato a Roma con una tanica di sangue di maiale mentre si apprestava a partecipare ad una manifestazione pro Palestina. Questa mattina, nell’ambito dell'attività di controllo del territorio effettuata da personale delle Volanti, Chef Rubio è stato fermato e trovato con una tanica in plastica contenente cinque litri di una sostanza compatibile con sangue animale, custodita all'interno dell'auto su cui viaggiava.

Portato al Commissariato Prenestino per gli approfondimenti del caso, ha dichiarato di essere diretto alla manifestazione pro Palestina in programma questa mattina nei pressi del Ministero degli Affari Esteri, cui avrebbe preso parte per contestare un 'asserito' atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione a un programma televisivo argentino, chiarendo inoltre che nella tanica c'era sangue animale di origine bovina e suina, destinato a usi culinari.

Dopo le verifiche, gli agenti della Polizia Scientifica hanno proceduto alla campionatura della sostanza, all’esito delle cui analisi si procederà a norma di legge qualora fosse confermata la provenienza animale.