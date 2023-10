L'immunologo Francesco Le Foche, 66 anni, è in gravi condizioni dopo l'aggressione subita ieri a Roma nel suo studio. Il medico, ricoverato all'Umberto I, è uno specialista noto anche al grande pubblico. Durante la pandemia di covid, è stato una presenza ricorrente negli studi televisivi di Rai e La7, in particolare nel salotto di Domenica In con Mara Venier, a Porta a Porta con Bruno Vespa e a L'Aria che tira e Tagadà. Il professore Le Foche ha fornito più volte informazioni e spiegazioni relative all'evoluzione del virus, alla risposta dell'organismo e alla funzione dei vaccini covid, rispondendo alle domande dei conduttori e dei telespettatori.

Le Foche, laureato in medicina e chirurgia, è iscritto all'ordine dei medici di Latina ed è uno specialista in allergologia e immunologia clinica. Il professore si è formato professionalmente presso l'istituto di Malattie Infettive e Tropicali del Policlinico Umberto I Sapienza Universita' di Roma, dove lavora quale dirigente medico del Day Hospital di immunoinfettivologia.

