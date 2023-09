Lo scatto, rilanciato dal club su Twitter, non piace ad appassionati di calcio e tifosi, milanisti in testa

Chiara Ferragni posa su Instagram con la maglia del Borussia Dortmund e scatta l'ennesima polemica social. Questa volta, l'influencer sarebbe 'rea' secondo alcuni di "non sapere nemmeno di che squadra si tratta". A rilanciare su Twitter uno degli scatti è però il profilo ufficiale del club, con tanto di cuoricini neri e gialli, plaudendo all'iniziativa dell'imprenditrice.

All'entusiasmo della squadra, tuttavia, non corrisponde quello degli appassionati di calcio e soprattutto quello dei tifosi del Milan, che a novembre affronterà proprio il Borussia Dortmund in Champions League: "Hai sbagliato anno per mettere la maglia del Dortmund a Milano", scrivono, mentre incalzano: "Ma levati quella maglia senza senso proprio". "Dai ohh, io la amo ma cos è sta roba?", "Ma sei seria?", si chiedono e rilanciano: "Io ti adoro, ma da amante di questo sport…IL CALCIO NON È UNA MODA!". "Ma c'è un motivo per cui indossa una maglia del Borussia Dortmund?", si interrogano e affermano: "Abbiamo scoperto che la Ferragni è tifosa dell'Inter".