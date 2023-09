Chiara Ferragni, l'attacco di Caterina Collovati: "Sbatte il sedere in faccia ai followers..."

Attacco su Instagram contro l'influencer Chiara Ferragni, a sferrarlo è Caterina Collovati, giornalista, opinionista e moglie di Fulvio Collovati. Il post, corredato da un'immagine di schiena in costume dell'imprenditrice e moglie di Fedez, arriva dopo il commento rilanciato sui social da Ferragni e riferito al 'caso Giambruno'. "Avvertire la signora Ferragni - scrive Caterina Collovati in una delle stories - che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva. E visto che l'altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne - rincara la dose l'opinionista -, metta anche il suo vizio tra l'elenco dei problemi!".

Dopo le polemiche sollevate dalle parole di Giambruno in tv sugli ultimi casi di violenza sessuale in Italia - "Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi", aveva affermato il conduttore - l'influencer imprenditrice aveva ripostato un duro commento in replica: "Non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”, le parole sui social.