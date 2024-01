Dalle stelle alla gogna mediatica. La parabola di Chiara Ferragni, nella bufera per il caso pandoro Balocco, diventa un argomento di discussione anche in materia di comunicazione. "Chiara Ferragni ha goduto di un vantaggio di posizione e comunicazione inimmaginabile in Italia, ha costruito qualcosa di atipico", dice all'Adnkronos il sociologo delle comunicazioni Mario Morcellini. "Probabilmente questo elemento non gli ha fatto considerare tutti gli aspetti di prudenza per le campagne di comunicazione a favore di cause sociali e, sicuramente, c'è stato qualche errore sconvolgente di destinazione delle risorse. Tuttavia, in assenza di normative stringenti, è anche singolare che una persona di questo genere venga messa al centro di una gogna mediatica", aggiunge, proprio mentre Fedez - marito dell'imprenditrice - sottolinea tra ironia e amarezza l'assedio dei paparazzi sotto casa.

"Non c'è dubbio che abbia spostato risorse a favore di cause sociali - continua - è indubbio anche che occorra una attenta verifica degli errori commessi e mi pare che su questa strada lei sia disponibile, ma è inspiegabile che ci sia un accanimento mediatico che è, probabilmente, la prova di quanto il successo digitale sia traditore. Onnipotenza o eccesso di potere creano contraccolpi e veleni".

Per Morcellini serve responsabilità sia da parte della politica che dai media: "C'è stata qualche asimmetria di intervento da parte di organi istituzionali che avrebbero potuto evitare un conflitto di personalità", osserva aggiungendo: "I media tradizionali per la prima volta si scatenano contro una protagonista digitale con toni ed ultimatum sorprendenti: sembra il rancore dei media tradizionali che si sentono travolti dal successo dei media digitali e che si vendicano della Ferragni".

Secondo il sociologo tuttavia non ci saranno eccessivi contraccolpi per la influencer: "Non abbiamo precedenti molto specifici, ma è difficile pensare che una persona che ha guadagnato così tanti consensi in termini di influenza scompaia definitivamente, secondo me la possibilità che si riprenda e che riprenda un ruolo rilevante ci sono eccome". Inoltre la polemica, conclude l'esperto, non rischia di avere conseguenze negative sulla beneficenza: "Ci sarà sicuramente una limpida e sobria regolamentazione che favorirà la trasparenza delle donazioni quindi, secondo me, tutto sommato ne usciremo più forti come Paese".