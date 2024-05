Chiesa, saluto del Papa a 'Nuovi Orizzonti' nel 30esimo anniversario Fondazione

"Vorrei inviare un saluto grande a 'Nuovi Orizzonti' con la festa, la commemorazione del 30esimo anno, e saluto prima di tutto Chiara che è stata l'artefice scelta dal Signore per portare avanti questo Movimento, questo soffio dello Spirito che ha svegliato tante coscienze. Per questo a voi nel 30esimo buon compleanno e fate una bella torta! Buon compleanno!". Lo afferma il Papa in un videomessaggio a Chiara Amirante, fondatrice e presidente di 'Nuovi Orizzonti', e alla stessa comunità nel 30esimo anniversario di fondazione.

"Il carisma va custodito - premette Francesco - e sempre, quando si sviluppa un Movimento, c'è il pericolo che il carisma si annacqui un po’ e perda quella forza dell’inizio, il carisma va custodito: va custodito dalla fondatrice, va custodito dai collaboratori e va custodito dalla Chiesa, tramite il dicastero per i movimenti per i secoli e con le congregazioni che li seguono. Per favore non perdere l'idea di questo che è molto importante, custodire la vita, custodire quello che il Signore tramite la fondatrice ci ha dato - sottolinea il pontefice -. Il carisma vostro va custodito con due cose fondamentali: la preghiera, non si può andare avanti senza la preghiera, e il coraggio, non perdere quella parresia, quel coraggio di portarlo avanti. Quasi sempre nella storia dei carismi nella Chiesa - aggiunge - ci sono stati momenti di incomprensioni, momenti bui, anche da parte della Chiesa, io penso alla Compagnia di Gesù che è stata sciolta e poi è vissuta di nuovo".

"Alle volte ci sono momenti difficili, tutti i carismi devono passare per la croce del Signore, passano prima o poi e se non si prende la croce con la forza dello Spirito, abbiamo il pericolo di cercare soluzioni che non siano evangeliche per portare avanti il carisma e così tanti carismi con il tempo perdono la sua forza e cercano un modus vivendi che si allontana davvero dal carisma - prosegue il Papa -. La fedeltà al carisma è una delle cose più importanti, custodirla, e quando la Chiesa ci chiede di farla crescere con qualche comandamento, stare attenti a quello, ma - ammonisce - sempre lealtà alla Chiesa, obbedienza alla Chiesa e non a qualche pressione di fuori che si approfitta delle situazioni per togliere il carisma, la forza dei fondatori o della fondatrice".

"Io conoscevo il vostro carisma da notizie, conoscevo la fondatrice, ma il giorno che ho capito il vostro carisma è quando sono venuto da voi. Per me è stata come l'unzione del carisma: vedere tutti voi legati alla fondatrice e con la voglia di portare avanti la Chiesa - prosegue il Papa nel videomessaggio - A quei tempi ho visto che avevate qualche difficoltà, ma sono rimasto contento del modo come le avete risolte, voi sapete come risolvere le cose, le difficoltà. Ma una delle cose più belle del vostro carisma è la vicinanza ai poveri, agli scartati, a quelli che sono messi da parte della società, Voi parlate loro e li prendete ma senza togliergli la libertà e li fate andare con voi".

"Questa è una cosa molto bella. Il carisma cresce, ma cresce sempre con lo stesso carisma fatto vita. Quanto mi piace - dice Francesco - quando voi andate sulle strade e prendete i giovani che si sono persi nell'illusione della vita e date loro un motivo per vivere, un motivo per crescere. E quanto mi è piaciuto quando andate dai bambini, quando ho visto Chiara con i bambini perché sapeva che i bambini sono una promessa. Chiediamo al Signore - conclude il Papa - che la fondatrice possa andare avanti con coraggio e seminare il carisma, e poi per i collaboratori, che sono bravi questi quattro-cinque che sono vicini a lei. Vi saluto tanto, vi do la mia benedizione e pregate per me per favore, pregate a favore, non contro è!", ironizza Francesco, che poi dopo aver ingiunto la santa benedizione, saluta: "Ciao Chiara, tanti auguri e continua. Avanti!".