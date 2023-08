Per la prima volta arriva la beatificazione anche per un feto. Una novità sotto il profilo dell'attuale procedura canonica, come rilevano i media vaticani, collegata alla famiglia Ulma che aveva sette bambini di cui uno mai nato. Gli Ulma, sterminati per aver nascosto otto ebrei, il 10 settembre riceveranno in Polonia l'onore degli altari. Anche la creatura che era nel grembo della madre.

Come spiega il prefetto del Dicastero per la causa dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, nel libro 'Uccisero anche i Bambini' di don Pawel Rytel-Andrianik e Manuela Tulli, nella petizione presentata al Papa è stata inclusa anche la creatura che era nel grembo della mamma, che probabilmente ha iniziato il parto, per la paura, durante l'esecuzione da parte dei nazisti. "Questo è un caso molto singolare - sottolinea il cardinale - che facendo riferimento a un episodio evangelico possiamo chiamare Battesimo di sangue. Penso, per un caso simile, a quello dei Santi innocenti. Anche questa creatura, come fu trovata nella fossa comune dopo l'eccidio (la testa e parte del corpo era fuoriuscita dalla madre ndr), è stata ritenuta meritevole di martirio".