Mentre è allerta meteo per il ciclone Circe, che da domani metterà in stand by l'estate per qualche giorno, arrivano già le previsioni meteo della prossima settimana. Previsioni incoraggianti, si legge su iLMeteo.it . Da lunedì 7 agosto infatti il famigerato anticiclone africano si allungherà verso il mar Mediterraneo, portando correnti d'aria calda di matrice subtropicale con tanto sole e un aumento sensibile delle temperature. Il caldo si farà sentire soprattutto da mercoledì 9 sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 35°C durante le ore pomeridiane. In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 38°C: insomma saremo di fronte alla tipica fiammata africana.

Queste condizioni meteo-climatiche potrebbero accompagnarci almeno fino a Ferragosto.