Maltempo in arrivo sull'Italia con il ciclone di Santa Lucia. Dopo un breve periodo tutto sommato stabile, è atteso un imminente peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni del nostro Paese. Il peggioramento del tempo partrà dal Nord, dove piogge interesseranno la maggior parte delle regioni già dalla mattinata di oggi mercoledì 13 dicembre, specie quelle orientali. Si prevedono anche nevicate sull'arco alpino oltre i 1200 metri. Nel corso della giornata, la perturbazione si muoverà rapidamente verso est: durante le ore pomeridiane, mentre il Nordovest inizierà a registrare un graduale miglioramento, il maltempo si concentrerà sul Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio e ancora sul Triveneto. In serata sono attese precipitazioni anche sul basso Tirreno.

Domani, giovedì 14 dicembre, la situazione si complicherà ulteriormente, fa sapere iLMeteo.itper l'arrivo di venti freddi di Maestrale sul Tirreno e di Bora sull'Alto Adriatico. Il Centro e gran parte del Sud saranno caratterizzati da un tempo molto instabile, con piogge sparse, locali temporali e nevicate sugli Appennini attorno ai 1400/1500 metri, ma con la quota neve in calo verso sera.