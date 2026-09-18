Cidim, jazz italiano a Zurigo con Paolo Fresu e Rita Marcotulli, concerto per progetto 'Suono italiano'

Questa sera, alle 20.30, il prestigioso club Moods di Zurigo, ospiterà il concerto del duo composto da Paolo Fresu (tromba, flicorno ed elettronica) e Rita Marcotulli (pianoforte). L'evento è organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo e dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica, nell'ambito del progetto 'Suono Italiano - Jazz Session', l'iniziativa che da anni gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

"Il concerto vede l'incontro tra due degli artisti più noti della scena jazz internazionale. Da decenni, infatti, Paolo Fresu incanta le platee di tutto il mondo e Rita Marcotulli è senza dubbio una delle pianiste più apprezzate, già celebre per la sua grande versatilità. I due musicisti sono certo che daranno vita a una serata indimenticabile all’insegna della musica e delle emozioni che solo il Jazz riesce a dare", spiega il presidente del Cidim e di Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Il concerto di questa sera nasce dalla virtuosa sinergia tra il nostro istituto e il Cidim. Siamo orgogliosi di poter dedicare una serata speciale all’insegna del jazz con due assoluti protagonisti italiani di una musica, che continua ad attirare l’attenzione del pubblico adulto e anche di quello giovane", conclude il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Raffaele Pentangelo.