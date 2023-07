Cig Arcigay lancia #breakfreechallenge

Sfida social sulle note di 'I want to break free' dei Queen. Obiettivo far conoscere l'helpline Lgbtq+ 'Pronto' che raccoglie richieste di aiuto, ascolto

Cig Arcigay Milano lancia la #breakfreechallenge per far conoscere 'Pronto', la helpline che raccoglie richieste di aiuto, ascolto e supporto oltre che segnalazioni di violenze omotransfobiche. Malika Ayane, Giovanni Caccamo, Fausto Puglisi e Paola e Chiara sono tra gli artisti che hanno aderito alla campagna. Mettere la persona al centro è la missione: la sfida è raggiungere un milione di utenti tramite una challenge social che, sulle note di 'I want to break free' dei Queen, permetta agli utenti di esprimersi liberamente, abbattendo ogni stereotipo, per veicolare il messaggio di accoglienza inclusiva di 'Pronto'.

In Italia si registra un caso di omotransfobia ogni due giorni, il 62% delle persone Lgbtq+ ha paura a prendersi in mano in pubblico e solo nell’ultimo anno sono 133 le storie di discriminazione motivate dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale.“Questi numeri sono solo la punta di un iceberg - afferma Alice Redaelli, presidente Cig Arcigay Milano -. Per questo motivo esiste 'Pronto', un punto di accoglienza sempre all’ascolto online, al telefono, via mail o di persona presso la nostra sede. Solo nell’ultimo anno il nostro team di 40 volontari ha ricevuto più di 50 contatti al mese. Con la #BreakFreeChallenge vogliamo raggiungere un pubblico ancora più ampio, in modo che le persone sappiano che con noi hanno sempre la possibilità di esprimersi e parlare".

Ogni utente potrà raccogliere la challenge e creare il proprio video, simulando di rispondere al telefono e usufruendo della traccia musicale su Instagram, per poi rilanciare a tre amici, taggando proprio la helpline @prontocig con l’hashtag #BreakFreeChallenge. L’iniziativa è un progetto realizzato con il contributo di Unar per le campagne di comunicazione dei centri antidiscriminazione, ed è stata sviluppata grazie al contributo di Crescenzi & Co, la collaborazione con MiX Festival, e vedrà presto uno sviluppo offline di affissioni e materiale informativo nei punti vendita di Coop Lombardia.