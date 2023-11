Cinema in carcere, a Rebibbia torna Altri sguardi

Torna Altri sguardi, la rassegna che porta il cinema all’interno del carcere romano di Rebibbia. Quattro i film selezionati per affrontare diversi temi di approfondimento e discussione, che saranno poi valutati da una giuria composta dai detenuti che sceglierà la pellicola migliore. Al via oggi con la proiezione di Stranizza d'Amuri di Giuseppe Fiorello, Altri sguardi andrà avanti fino al 28 novembre con quattro appuntamenti seguiti da un focus sui temi che ciascun film affronta. La rassegna, arrivata alla settimana edizione, nasce per iniziativa dell’associazione Mètide, fondata da Ilaria Spada, attrice, presidente dell’Associazione e Raffaella Mangini, esperta di marketing e cofondatrice.

Dopo "Stranizza d'Amuri" di Giuseppe Fiorello, giovedì 16 novembre, alla presenza del regista Matteo Garrone, sarà proiettato "Io capitano", mentre venerdì 24 toccherà a 'I migliori giorni' di Edoardo Leo (alla serata parteciperà il regista Massimiliano Bruno), e infine martedì 28 a "Felicità" di Micaela Ramazzotti, con la presenza della stessa Ramazzotti.