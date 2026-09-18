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Clima, Vaia: "Leadership italiana per politica che tenga insieme salute, sicurezza, innovazione e sviluppo"

Il medico rilancia il suo appello. "Da Meloni-Schlein segnale positivo"

Clima, Vaia:
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18 settembre 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
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"Qualche tempo fa ho rivolto alla presidente Meloni un appello: sul clima l'Italia provi ad esercitare una leadership in Europa. Oggi il confronto aperto da Elly Schlein e la disponibilità della presidente del Consiglio ad approfondirne le proposte sono, comunque la si pensi, un segnale positivo". Lo sottolinea sui social Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute,

"Vorrei tornare su quell'appello - scrive Vaia - partendo dal terreno che mi è proprio: la salute pubblica. Il cambiamento climatico non colpisce tutti allo stesso modo. Un'ondata di calore può diventare un'emergenza per un anziano, soprattutto se vive solo. Gli eventi estremi espongono maggiormente bambini, persone fragili e persone con disabilità, in particolar modo quelle meno visibili e che i nostri sistemi non riescono ancora a intercettare e proteggere adeguatamente. E mentre cambiano clima ed ecosistemi, cambia anche la geografia delle malattie: vettori che raggiungono nuovi territori, infezioni emergenti o riemergenti, nuovi problemi per la sanità pubblica. Non basta dunque mitigare. Dobbiamo prepararci", avverte il medico. "Significa prevenzione, sorveglianza, adattamento delle città e degli ambienti di vita. Significa ricerca e innovazione. E significa trasformare una necessità in una possibilità di sviluppo".

"Per questo - conclude Vaia - rinnovo il mio appello alla presidente Meloni: eserciti una leadership europea su una politica climatica che tenga insieme salute, sicurezza, innovazione e sviluppo. Sono certo che ci riuscirà".

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clima ondate di calore francesco vaia giorgia meloni elly schlein
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