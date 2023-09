Codice della strada 2023, arrivano nuove misure con l'ok al nuovo testo del decreto legge. In particolare sarà prevista la sospensione della patente per chi guida con il cellulare alla guida fin dalla prima violazione da quindici giorni a due mesi, oltre alla multa dai 660 euro a 422-1.697 euro. Revoca della patente anche per chi si mette al volante sotto l'effetto di droga o di alcol. Stop alla patente anche per sorpasso azzardato e circolazione contromano. Sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni se si sono superati i limiti di velocità in un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno, oltre all'incremento della sanzione amministrativa fino a 1.084 euro.