Coisp: "Volantini anarchici a Pisa per incitare a lotta contro Polizia"

"All'improvviso anche i 'sinceri democratici' scoprono che la Polizia picchia: è il loro mestiere ed è proprio questo l'ordine pubblico. Picchia come picchiava con i governi Prodi, Berlusconi, Renzi, Letta, Gentiloni, Conte e Draghi. La novità rispetto agli scorsi anni è soltanto che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo non c'è spazio per il dissenso (…)”. E' quanto si legge in un volantino con il logo del Movimento Anarchico; in queste ore numerosi volantini come questo sono stati affissi in via San Frediano, a Pisa, proprio dove la scorsa settimana si sono verificate le tensioni tra le Forze dell'Ordine e gli studenti". A renderlo noto è Domenico Pianese, il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp.