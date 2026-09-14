Comandante Carabinieri Palermo: "Cittadini siano sentinelle legalità"

Il Generale di Brigata Piero Sutera, che lo scorso 10 settembre ha assunto l'incarico di Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, ha incontrato presso la storica Caserma "Giacinto Carini", sede del Comando Provinciale, i rappresentanti della stampa cittadina. Con l'occasione ha espresso l’intento di proseguire, "con rinnovato slancio, l’opera di tutela della legalità, la vicinanza alle Istituzioni e la presenza sul territorio a favore della comunità palermitana, tratti che da sempre contraddistinguono l'Arma dei Carabinieri". Per l’Alto Ufficiale si tratta di "un gradito ritorno in terra siciliana", un territorio a lui già ben noto per aver guidato, dal 2015 al 2017, il Comando Gruppo di Monreale.

Un'esperienza che ne "attesta il profondo legame con il capoluogo e con la sua provincia, rappresentando un valore aggiunto nell'assunzione del nuovo incarico". Prima di approdare a Palermo, il Generale Sutera ha retto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza dal 2017 al 2021 e, successivamente, ha ricoperto l'incarico di Comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica, un percorso di prestigio che lo ha visto operare con riconosciuta autorevolezza, dalla gestione dei reparti territoriali fino al cuore delle più alte Istituzioni dello Stato. Con il suo insediamento prende avvio una nuova fase per l'Arma della provincia, affidata a un Ufficiale che unisce la conoscenza diretta del territorio a un'esperienza maturata tanto sul campo quanto ai vertici della vita istituzionale del Paese.

"Sento una grande responsabilità di lavorare in una squadra affiatata", ha detto il nuovo Comandante Provinciale Generale di Brigata di Palermo Piero Sutera, nel corso della sua conferenza stampa di insediamento che si è svolta nei locali del Comando Provinciale. "Non esistono ricette speciali se non investire ogni energia nel controllo dei territorio e tutte le attività preventive. La presenza deve essere visibile. L'uniforme ti dà sicurezza. È il volto dello Stato che incontri nel momento di difficoltà. L'altro tema è quello investigativo. Molto si è fatto in questi anni. Su questo punto non si può arretrare di un centimetro. Continueremo a lavorare per disarticolare le strutture mafiose e i loro traffici illeciti, aggredendo i loro patrimoni con sequestri e confische. Cercare di evitare infiltrazioni nei circuiti ti economici legali". "Non è più importante solo stare dalla parte giusta, ma serve fare anche la cosa giusta - ha sottolineato Sutera -. Anche i cittadini sono delle sentinelle di legalità. Se tutti stiamo dalla stessa parte l'obiettivo è più facilmente raggiungibile. Serve grande attenzione sui giovani. Serve attivare un circuito virtuoso tra tutti. Bisogna dare prospettive e opportunità ai giovani. La criminalità attinge da sacche di povertà e disagio sociale: facendo fronte comune significa andare nella direzione giusta".