Comandante Cc Imperia: "Intensificate misure sicurezza per Festival Sanremo"

"Sessanta militari ogni giorno sul campo, solo dell'Arma territoriale. E poi i reparti inquadrati dei Reparti Mobili, personale in divisa e in borghese, cui si aggiungono gli assetti specialistici, in parte nostri e in parte della Polizia: gli artificieri, i cinofili, le squadre antiterrorismo. Non solo uomini della compagnia di Sanremo ma anche delle altre tre della provincia di Imperia. Lo scopo è quello di garantire ai tanti che vivono e che arrivano sul territorio per il festival la fruibilità in sicurezza dell'evento". A parlare all'Adnkronos è il colonnello Marco Morganti, comandante provinciale dei carabinieri di Imperia. "Ieri la Fanfara a cavallo del IV Reggimento, con il cane Briciola, la loro mascotte - ha raccontato - ha registrato un brano per conto della Rai all'ingresso dell'Ariston che sarà mandato in onda domani nel corso della prima puntata del festival".

"Abbiamo intensificato tutte le misure di sicurezza e controllo del territorio, attraverso servizi mirati con personale che viene da tutta la provincia, quindi motociclisti, radiomobili, personale a piedi e su biciclette elettriche. Abbiamo creato una sorta di infopoint dove da domani arriveranno anche delle scolaresche per avvicinare ancor di più la popolazione all'Arma dei Carabinieri. In questi stand informativi - racconta ancora il colonnello Morganti - presenti uno all'interno del Palafiori e l'altro in piazza Colombo, i bambini, le scolaresche e tutti i cittadini troveranno gli assetti che attualmente operano nell'Arma: potranno vedere le moto e le macchine che utilizziamo quotidianamente, anche quelle di nuova assegnazione come l'ultima Alfa Tonale e i fuoristrada. Non solo, siamo riusciti, attraverso il Comando Generale, a far venire le rappresentanze dei reparti speciali che, di volta in volta, potranno illustrare le loro tecnologie, le loro attrezzature e come si muovono sul territorio: i sub di stanza a Genova con i robottini subacquei, gli artificieri con Saetta, il cane robot che serve in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi. Arriverà personale del Nas, del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, ci sono militari del Cites e della biodiversità. L'Arma è schierata in tutte le sue specialità. Siamo qui con la gente e per la gente". (di Silvia Mancinelli)