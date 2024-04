Comitato Media e Minori: "Video nelle scuole per preparare i ragazzi a tutte emergenze"

Preparare i ragazzi a gestire tutte le situazioni di emergenza, dagli incendi fino anche ad eventuali atti terroristici: questo l'obiettivo dell'iniziativa su cui sta lavorando Jacopo Marzetti, presidente del Comitato Media e Minori, un progetto che vorrebbe portare nelle scuole. "Nel resto d' Europa e anche negli Usa, i ragazzi vengono preparati ad essere pronti ad affrontare le emergenze, in Italia non è così - spiega all'Adnkronos Marzetti - i ragazzi non sanno come comportarsi in caso di emergenza. L'Italia è uno dei pochi Paesi che non ha nulla da questo punto di vista".

"Giovani e giovanissimi devono sapere come comportarsi all'interno di situazioni difficili e per questo - prosegue Marzetti - mi propongo come Comitato Media e Minori di promuovere la realizzazione di un video nel quale vengono esposte le linee guida per sapere come comportarsi nel caso ci si trovi in mezzo a qualsiasi emergenza, fossero anche eventuali allarmi bomba o atti di terrorismo, tenendo anche conto degli avvisi lanciati dai ministeri competenti in vista del Giubileo".

Si tratta di "video che potranno essere proiettati nelle scuole e che potranno girare anche via social per poter raggiungere il maggior numero di giovani", sottolinea Marzetti. "Ribadisco che i nostri ragazzi non sono pronti da questo punto di vista e credo che debbano essere formati in modo da sapere come comportarsi per affrontare un ampio raggio di emergenze".