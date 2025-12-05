Como, cucciola rottweiler abbandonata per giorni sul balcone

Senz'acqua e in appena un metro quadro, Wilma aveva "evidenti segni di sofferenza" quando i carabinieri l'hanno salvata a Lurate Caccivio
Abbandona per giorni la cucciola di rottweiler sul balcone, lasciandola senz'acqua. Per questo il padrone, un 24enne si Lurate Caccivio, in provincia di Como, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animale dai carabinieri della locale stazione.
I militari, intervenuti dopo una segnalazione anonima, hanno trovato la cagnolina su un balcone di appena un metro quadrato, recintato con una rete metallica. La cucciola di rottweiler, di nome Wilma, mostrava - fanno sapere i carabinieri di Como in una nota - "evidenti segni di sofferenza".
CUCCIOLA ROTTWEILER ABBANDONATA SUL BALCONE, SALVA IN CANILE
Al freddo da giorni, la cucciola di rottweiler era in una cuccia artigianale, legata alla ringhiera con un guinzaglio corto che le lasciava poca possibilità di muoversi.
Dopo averla salvata, i carabinieri hanno affidato Wilma ai veterinari dell'Ats Insubria. L'animale è stato poi affidato al personale del canile sanitario di Como, dove si trova ora al sicuro.