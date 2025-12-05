circle x black
Cerca nel sito
 

Como, cucciola rottweiler abbandonata per giorni sul balcone

Senz'acqua e in appena un metro quadro, Wilma aveva "evidenti segni di sofferenza" quando i carabinieri l'hanno salvata a Lurate Caccivio

La cagnolina Wilma - Foto: carabinieri
La cagnolina Wilma - Foto: carabinieri
05 dicembre 2025 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Abbandona per giorni la cucciola di rottweiler sul balcone, lasciandola senz'acqua. Per questo il padrone, un 24enne si Lurate Caccivio, in provincia di Como, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animale dai carabinieri della locale stazione.

I militari, intervenuti dopo una segnalazione anonima, hanno trovato la cagnolina su un balcone di appena un metro quadrato, recintato con una rete metallica. La cucciola di rottweiler, di nome Wilma, mostrava - fanno sapere i carabinieri di Como in una nota - "evidenti segni di sofferenza".

CUCCIOLA ROTTWEILER ABBANDONATA SUL BALCONE, SALVA IN CANILE

Al freddo da giorni, la cucciola di rottweiler era in una cuccia artigianale, legata alla ringhiera con un guinzaglio corto che le lasciava poca possibilità di muoversi.

Dopo averla salvata, i carabinieri hanno affidato Wilma ai veterinari dell'Ats Insubria. L'animale è stato poi affidato al personale del canile sanitario di Como, dove si trova ora al sicuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cucciola wottweiler abbandonata balcone como
Vedi anche
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza