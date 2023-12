Concerto di Natale alla Camera, Fontana: "Mio pensiero ai bambini che non possono sorridere" - Video

Il concerto 'Canto di Natale per la Pace', in onda su Rai 1, eseguito dai cori dell'Antoniano e di Santa Cecilia

"Il Santo Natale è un momento di gioia, possibilmente da trascorrere con i propri cari e le proprie famiglie, ma Natale deve essere anche un'occasione per riflettere e oggi il nostro pensiero va a coloro che non possono purtroppo viverlo con serenità. Penso alle persone ammalate, alle loro famiglie, a chi vive periodi difficili, a chi ha avuto un lutto. A queste persone va la nostra vicinanza e il nostro calore". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a conclusione del suo indirizzo di saluto ai bambini presenti nell'Aula di Montecitorio per il concerto "Canto di Natale per la Pace", in onda su Rai 1, eseguito dai cori dell'Antoniano e di Santa Cecilia.

"Ma penso soprattutto - ha sottolineato Fontana, riferendosi ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente - ai tanti bambini che non possono sorridere a causa delle guerre che affliggono il loro Paese. Le immagini terribili che giungono dovrebbero ricordare a tutti l'importanza della pace. E' importante che tutti voi custodiate questo valore".

"E' nel linguaggio universale della musica che vogliamo ribadire l'impegno del nostro Paese e delle nostre Istituzioni per la costruzione della pace fra i popoli - ha detto Fontana - In voi sta la speranza di pace e di libertà per il futuro".