Congresso Sirm, Bracco (Gruppo Bracco): “Ricevere medaglia d'oro un'emozione, da sempre obiettivo è migliorare qualità vita persone”

“E’ stata una grande emozione essere di fronte a un’aula così grande e ricca di scienziati, medici e radiologi. Il nostro obiettivo è sempre stato, da tutta la vita, quello di migliorare la vita delle persone”. Questo il commento di Diana Bracco, presidente e ceo di Gruppo Bracco, in merito alla Medaglia d’oro targata Sirm ricevuta in occasione della cerimonia inaugurale del congresso nazionale della Sirm (Società italiana di radiologia medica ed interventistica) che, per la prima volta, si unisce ad Aimn (Associazione Italiana di Medicina Nucleare e Imaging Molecolare) e Airo (Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica) dando vita ad un congresso congiunto. La dottoressa Bracco riceve l’onorificenza per ‘la straordinaria dedizione e passione con cui ha contribuito all'innovazione e allo sviluppo della radiologia a livello mondiale, per l’impegno instancabile e la visione lungimirante che hanno non solo elevato gli standard della disciplina, ma anche migliorato in modo tangibile la qualità delle procedure diagnostiche di milioni di pazienti’.