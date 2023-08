Traffico da bollino rosso per i rientri dalle vacanze. Per questo fine settimana del 26 e 27 agosto si prevedono volumi di traffico intensi, collegati al controesodo 2023, soprattutto nella direzione sud-nord e verso i principali centri urbani. Secondo quanto riferisce Viabilità Italia, il picco dei rientri si concentrerà nella giornate di oggi, sabato 26 agosto, e soprattutto in quella di domani domenica 27. Non si potranno, pertanto, escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti. Il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t è vigente nella giornata di sabato dalle 8 alle 16 e nella giornata di domenica dalle 7 alle ore 22:00.

Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di oggi e domani, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.

Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, con possibili criticità in corrispondenza del nodo di Pontecagnano-Battipaglia, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio, la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.