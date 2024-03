Coop Italia lancia 4a edizione “Close the gap. Riduciamo le differenze”

Si è svolta a Milano, presso la Terrazza Martini, la presentazione della quarta edizione della campagna di Coop Italia per l’inclusione e la parità di genere “Close the gap. Riduciamo le differenze”. Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati ottenuti in tema di parità di genere da Coop Italia, tra i quali l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere UNI PdR 125, ed è stata rilanciata la petizione “Il ciclo è ancora un lusso!” per l’abbassamento dell’IVA sui prodotti mestruali, tornata al 10% con l’ultima legge di bilancio.