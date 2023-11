Cortina, chiude lo storico ristorante dei vip El Camineto

Il ristorante “El Camineto” di Cortina d'Ampezzo, conosciuto anche come “Il Meloncino” per la gestione della famiglia Melon, ha chiuso i battenti e non riaprirà più. A riportare la notizia è "Il Gazzettino", secondo cui l'immobile con terrazza panoramica ai piedi delle Tofane che ospitava lo storico ristorante di Romeo e Orietta Melon potrebbe essere stato acquistato dal magnate kazako Andrey Alexandrovich Toporov, già proprietario degli hotel Lajadira, Ampezzo (in ristrutturazione) e Savoia, che avrebbe deciso ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto e di "trasformare il locale di Rumerlo in un albergo con Spa e chef stellato" con tanto di affaccio sulle piste da sci, forse in vista anche delle Olimpiadi invernali sempre più vicine.

Vera e propria istituzione in fatto di cucina, premiato da 1 Forchetta Gambero Rosso per il menù ricco e la location incastonata tra le Dolomiti Ampezzane, 'El Camineto' è stato per vent'anni una tappa obbligata per vip e habitué di Cortina, da Giovanni Malagò a Ilary Blasi, da Marina Ripa di Meana ad Adriano Panatta.

"Nessuno meglio di voi poteva starci accanto in un momento così difficile…", hanno scritto su Instagram Romeo e Orietta Melon ai colleghi ristoratori e agli altri esercenti, ringraziandoli della festa a sorpresa organizzata per rincuorarli, mentre sul sito dell’attività ormai dismessa campeggia il messaggio indirizzato ai clienti: "Un grazie di cuore per aver condiviso con noi questa magnifica avventura".