Costantini (Swg): "Quasi un italiano su due si sente solo"

"La ricerca che presentiamo oggi dice che nell'ultimo anno quasi un italiano su due si è sentito solo o privo di una rete di supporto. Questo dato risulta ancora più forte tra gli under 35". Lo ha detto Giulia Costantini, ricercatrice Swg, presentando l'indagine "La consapevolezza e il valore della prevenzione sociale" a cura della stessa Swg, oggi a Milano in occasione di "Chi ben comincia. La comunità che previene", l'evento nazionale organizzato da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa e Assifero - Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni.