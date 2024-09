Strade invase dall'acqua e salvataggi in gommone

Strade invase dall'acqua e salvataggi in gommone a Cotignola, dove il fiume Senio è esondato a causa dell'intensa ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. Il Comune ha informato tutti residenti di evacuare in caso di strade percorribili o di recarsi ai piani alti se le strade non fossero percorribili. Al lavoro oltre alle squadre locali del Soccorso Alpino e Speleologico, sono giunte squadre da Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.