Covid Italia, +32% ricoveri in una settimana. "Crescita rapida e improvvisa"

"Una crescita rapida e improvvisa. In una sola settimana il numero dei pazienti Covid ricoverati è salito del 32%". Lo riferisce la Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, sulla base della rilevazione degli ospedali sentinella. La ripresa del monitoraggio nelle strutture aderenti aveva segnato per 5 settimane consecutive numeri bassi e costanti, con lievi oscillazioni del 2-3%. Nel periodo che va dal 14 al 21 novembre, invece, spiega Fiaso, si è assistito a un balzo a due cifre.

Si tratta esclusivamente di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, precisano dalla Federazione. Le terapie intensive, infatti, non registrano un aumento e sono stabili con numeri bassi. L'età media dei pazienti con infezione da Sars Cov-2 in reparto è 77 anni.

Il monitoraggio ha consentito di accertare come "solo il 24% dei casi si riferisca a ricoveri per Covid", cioè "con sindromi respiratorie tipiche del virus, mentre il restante 76% dei ricoveri riguarda pazienti con Covid ovvero ricoverati per altre patologie e risultati positivi al tampone. Il Covid - interpreta Fiaso - ha dunque aggravato le condizioni di salute di pazienti con altre patologie, ma non è stata la causa principale dell'ospedalizzazione".