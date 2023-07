Covid Italia, 7.461 contagi e 81 morti: bollettino ultima settimana

In significativo calo i contagi e i decessi Covid in Italia. Nella settimana dal 9 al 15 giugno si sono registrati 7.461 nuovi casi, in diminuzione del 17,8% rispetto alla settimana precedente quando erano 9.084. Sono stati 81 i decessi in 7 giorni, in flessione del 2% rispetto alla settimana precedente quando erano 108. In forte calo anche il tasso di positività, passato dal 4,4% della scorsa settimana al 3,5%. Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica di Covid-19.