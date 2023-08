Continuano a salire i numeri di Covid in Italia. Per quanto riguarda i contagi l'incremento è lieve: nell'ultima settimana, dal 4 al 10 agosto, si sono registrati 6.056 nuovi casi, contro i 5.732 nei 7 giorni precedenti, con un aumento pari a circa il 5,7%. Sono stati 65 i decessi in 7 giorni, il 58,5% in più rispetto alla settimana precedente (quando erano 41). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. Il tasso di positività è in crescita, al 5,2% rispetto al 4,1% della settimana 28 luglio-3 agosto (+1,1 punti percentuali). I test eseguiti sono stati 115.496, in calo del 16,45% rispetto ai 138.232 dei 7 giorni precedenti.

I dati aggiornati sul Covid-19, diffusi oggi, rappresentano "la conferma della circolazione del virus, nei confronti del quale non solo non bisogna abbassare la guardia ora, ma serve prepararsi alla stagione fredda, quando la circolazione aumenterà ulteriormente insieme a quella di tutti i virus respiratori", commenta all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma.