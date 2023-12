Ricoveri Covid ancora in crescita negli ospedali italiani. In una settimana il numero dei pazienti ospedalizzati è salito del 25,3%. E' quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso, la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Si tratta - si legge in una nota Fiaso - per la stragrande maggioranza di pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari. Solo il 3% del totale degli ospedalizzati, infatti, è in terapia intensiva.

I dati rivelano ancora una volta come negli ospedali solo il 26% sia ricoverato 'per Covid', ovvero con sindromi respiratorie e polmonari, mentre il 74% è ricoverato 'con Covid', cioè arrivato in ospedale per curare altre malattie, ma trovato positivo al coronavirus Sars-CoV-2.

"I numeri dell'ultima rilevazione" negli ospedali sentinella della Fiaso "confermano il trend in crescita" dei ricoveri Covid in Italia, sottolinea il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore. "Assistiamo a una maggiore circolazione del virus che impatta, seppur in minima parte, sugli ospedali, incrementando i ricoveri. L'età media dei pazienti, tuttavia, rimane elevata, pari a 76 anni", e "questo evidenzia come il Covid in questa fase sia pericoloso soprattutto per anziani affetti da altre patologie che il virus contribuisce ad aggravare". "Di contro - evidenzia - la campagna vaccinale registra ancora una adesione molto bassa" per il vaccino anti-Covid: "A essersi vaccinati" sono "poco più di un milione di persone".