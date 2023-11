Covid, Vella: "Ai fragili fa ancora male, vaccini unica strada"

Il Covid "ai fragili fa ancora male e non è una banale influenza". Così Stefano Vella, docente Salute globale all'Università Cattolica di Roma, a margine dell'evento 'InnovaCtion - Ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro', promosso a Roma da Gsk. Ma perché non decollano le vaccinazioni anti-Covid? "In alcune regioni - risponde - non ci sono più i centri che invece andrebbero ripristinati e poi le farmacie devono poter vaccinare", sottolinea Vella.