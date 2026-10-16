circle x black
Cerca nel sito
 

Crans Montana, padre Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video

Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 22.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nessuno è preparato per affrontare la perdita di un figlio". Lo ha affermato Massimo Minghetti, padre di Riccardo Minghetti una delle vittime del rogo di Crans-Montana, prendendo parte a una serata, condotta da Pierluigi Diaco a 'Spazio 900', per i 60 anni del liceo Cannizzaro di Roma con studenti, ex alunni, professori dell'istituto di cui Riccardo era alunno. "Per noi - ha detto in un passaggio della sua toccante testimonianza - Riccardo ancora c'è, c'è in un altro modo. Riceviamo continuamente attestazioni, messaggi di solidarietà, che ci aiutano a guardare avanti. Mi viene da pensare che, dopo questo evento, a casa siamo diventati come Ulisse e abbiamo cominciato tutti i giorni a dover superare ostacoli e prove, a rimetterci in discussione" ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana minghetti crans montana riccardo minghetti crans montana minghetti cannizzaro minghetti riccardo padre crans montana
Vedi anche
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza