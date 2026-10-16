"Nessuno è preparato per affrontare la perdita di un figlio". Lo ha affermato Massimo Minghetti, padre di Riccardo Minghetti una delle vittime del rogo di Crans-Montana, prendendo parte a una serata, condotta da Pierluigi Diaco a 'Spazio 900', per i 60 anni del liceo Cannizzaro di Roma con studenti, ex alunni, professori dell'istituto di cui Riccardo era alunno. "Per noi - ha detto in un passaggio della sua toccante testimonianza - Riccardo ancora c'è, c'è in un altro modo. Riceviamo continuamente attestazioni, messaggi di solidarietà, che ci aiutano a guardare avanti. Mi viene da pensare che, dopo questo evento, a casa siamo diventati come Ulisse e abbiamo cominciato tutti i giorni a dover superare ostacoli e prove, a rimetterci in discussione" ha concluso.