"Vorrei rivolgermi ai ragazzi: continuate a sorridere come faceva Riccardo, continuate a sognare, continuate a coltivare le vostre passioni perché siete il futuro del mondo. Questa è la via. Riccardo era un ragazzo positivo, chi lo ha conosciuto sa perfettamente che aveva questo sorriso che ti contagiava, trasmetteva positività". Lo ha affermato Massimo Minghetti, papà di Riccardo Minghetti una delle vittime del rogo di Crans-Montana, che ha preso parte a una serata, condotta da Pierluigi Diaco a 'Spazio 900', per i 60 anni del liceo Cannizzaro di Roma con studenti, ex alunni, professori dell'istituto di cui Riccardo era alunno. Durante la serata è stato annunciato che il 2 febbraio sarà celebrato ogni anno il 'giorno della memoria' in cui ricordare Riccardo e gli altri ex studenti che non ci sono più. Inoltre, il liceo darà un diploma post mortem a Riccardo che sarà consegnato ai genitori alla fine dell'anno scolastico quando la classe in cui studiava terminerà gli studi.