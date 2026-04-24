Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video

Crolla palazzo disabitato in piazza Enrico de Nicola a Napoli: evacuati in via precauzionale anche i residenti degli edifici vicini, non si registrano feriti. Da questa notte, Vigili del fuoco e Polizia sono impegnati nella zona di Porta Capuana. L'edificio fatiscente e disabitato è collassato dopo le 2 di stanotte. Per escludere presenza di persone che possano aver sfruttato la palazzina come rifugio di fortuna, si scava tra le macerie, ma al momento è esclusa la presenza di feriti. Sul posto anche personale del 118.