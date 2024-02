Crosetto in ospedale, Rauti interviene al suo posto a scuola ufficiali Carabinieri

E' il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti a prendere la parola, al posto del ministro Guido Crosetto, ricoverato nella notte in ospedale per una sospetta pericardite, all'inaugurazione dell'anno accademico 2023/24 della scuola ufficiali dei Carabinieri di via Aurelia, a Roma. Dopo l'intervento del comandante della scuola ufficiali, generale Claudio Domizi, e del comandante generale dell'Arma Teo Luzi, Rauti ha pronunciato il suo discorso.

"Porto il saluto del nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, a cui auguriamo pronta guarigione, a tutte le autorità presenti. E un saluto particolare da parte del ministro agli ufficiali frequentatori della scuola", ha detto il sottosegretario alla Difesa.