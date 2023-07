Crosetto: "Nave sequestrata da migranti a Napoli, liberata da forze speciali"

"Una nave turca è stata sequestrata da clandestini vicino a Napoli, i militari italiani hanno ripreso il controllo. Sono intervenute le forze speciali di stanza a Brindisi". A darne notizia, durante un dibattito al 'Forum masseria' di Bruno Vespa, è il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'operazione si è conclusa in serata, quando la nave - la Galata Seaways, un cargo costruito nel 2010 e diretto in Francia - è stata scortata da motovedette fino a raggiungere Napoli: si è fermata in rada, non lontano da Castel dell'Ovo. Sarebbero 15 le persone fermate a bordo.

"I dirottatori della nave sono stati catturati. Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi!", ha scritto Crosetto su Twitter in serata.

I dirottatori, ha spiegato Crosetto nel pomeriggio, erano "clandestini che sono saliti a bordo utilizzando delle armi come pugnali. E' intervenuta la Marina, il Battaglione San Marco". Nel corso dell'operazione, l'equipaggio è stato al sicuro nella plancia di comando, mentre i militari della Brigata San Marco hanno proseguito nella bonifica dell'imbarcazione.

"Non c'è stato nessun ferito, nessun problema, la nave è stata ripresa l'equipaggio è in salvo adesso si cercano queste persone e speriamo che non accada nulla, ma non vedo motivo per cui debba accadere. Le forze armate dovevano riprendere il controllo della nave, l'hanno fatto in tempo brevissimo", ha aggiunto in serata il ministro a 'Stasera Italia' su Rete 4, prima del tweet con cui ha annunciato la chiusura dell'operazione.

​L'intervento delle forze speciali è avvenuto con il supporto delle unità navali della Guardia di Finanza di Napoli, a loro volta intervenute "per assicurare una cornice di sicurezza", come si apprende dal Reparto operativo aeronavale di Napoli.