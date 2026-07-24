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Cultura: Fondazione Antonio Presti, 'arte pubblica riscatto per periferie'

24 luglio 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
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Da oltre 15 anni la Fondazione Antonio Presti lavora alla rigenerazione sociale del quartiere Librino di Catania attraverso l'arte pubblica. Con il museo MAGMA, tra i più estesi musei monumentali a cielo aperto dedicati all'arte contemporanea partecipata, facciate, muri e spazi urbani si trasformano in luoghi di bellezza, memoria e partecipazione, dove bambini, ragazzi e abitanti del quartiere diventano protagonisti della creazione delle opere. Un modello che, secondo Presti, restituisce ai cittadini il diritto di partecipare e di costruire il futuro della loro comunità. Quella di Librino è stata raccontata da Presti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie come esperienza che è possibile proporre e replicare anche altrove. Tra pochi mesi, ad ottobre 2026, il museo si arricchirà dell'opera 'Pegaso', il Cavallo Alato di Antonello Bonanno Conti, realizzato con i bambini del quartiere.

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