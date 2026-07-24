Cultura: Fondazione Antonio Presti, 'arte pubblica riscatto per periferie'

Da oltre 15 anni la Fondazione Antonio Presti lavora alla rigenerazione sociale del quartiere Librino di Catania attraverso l'arte pubblica. Con il museo MAGMA, tra i più estesi musei monumentali a cielo aperto dedicati all'arte contemporanea partecipata, facciate, muri e spazi urbani si trasformano in luoghi di bellezza, memoria e partecipazione, dove bambini, ragazzi e abitanti del quartiere diventano protagonisti della creazione delle opere. Un modello che, secondo Presti, restituisce ai cittadini il diritto di partecipare e di costruire il futuro della loro comunità. Quella di Librino è stata raccontata da Presti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie come esperienza che è possibile proporre e replicare anche altrove. Tra pochi mesi, ad ottobre 2026, il museo si arricchirà dell'opera 'Pegaso', il Cavallo Alato di Antonello Bonanno Conti, realizzato con i bambini del quartiere.