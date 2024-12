Cultura, La Spina (Unpli): "Spot aiuta a rendere consapevoli del grande valore di ogni territorio"

“Uno spot per valorizzare il nostro grande patrimonio culturale e immateriale, ma più che altro per rendere consapevoli le comunità del grande valore che risiede in ogni territorio. Il nostro grande patrimonio, che è quello dell'identità locale, della nostra storia, delle nostre tradizioni, è un valore che va oltre ogni limite. Per questo dobbiamo essere consapevoli anche della fragilità di questo patrimonio perché ha delle criticità molto forti che dobbiamo riuscire a conservare, tutelare ma anche promuovere”.

Così Antonino La Spina, presidente Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, durante la presentazione in anteprima del nuovo spot della campagna di comunicazione dell’Unione, nella sala stampa della Camera dei Deputati.

“Il patrimonio immateriale culturale può essere anche un motore per la nostra crescita, basti penasre a quello che generano tutti gli eventi che vengono organizzati nei piccoli centri; è un grande volano per l'economia ma è anche un momento sociale importante per raccontare la nostra storia che risiede nei cuori di tutta la gente che vive quel luogo”, continua La Spina.

“Questa operazione vuole entrare nel cuore delle persone, questo spot vuole rendere le comunità locali più consapevoli del loro patrimonio, vogliamo anche che tutti i piccoli artigiani si sentano parte attiva di questo patrimonio perché ci sono tanti piccoli artigiani che oggi stanno scomparendo e sono delle piccole perle che il nostro il tempo deve per forza conservare”, conclude il presidente Unpli.