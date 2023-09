Nella cultura al sud stiamo investendo in modo significativo sia come ministero della cultura sia come Farnesina - ha dichiarato Maria Tripodi, Sottosegretario di stato al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a margine della terza ed ultima giornata della V edizione di 'SUDeFUTURI', per anni invece è stata solo appannaggio di strumentalizzazioni e anziché potenziarla si è preferito fare una bandiera di una parte politica.