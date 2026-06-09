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Cuore torna in TV con Gianmarco Tamberi e la mamma: il mitico "salto della staccionata" diventa un inno all'equilibrio

09 giugno 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nove italiani su dieci cercano ogni giorno il benessere a tavola, divisi tra le tante informazioni provenienti da media tradizionali, social e influencer. La risposta a questa ricerca è l'equilibrio, lo stesso che dal 1959 caratterizza Cuore, marchio chiave per il business di Gruppo Montenegro. Con un portafoglio prodotti sempre più ricco – che oggi va dallo storico Olio Cuore alle Sfoglie, fino alle nuove Fette croccanti per il bakery salato – il brand lancia una nuova campagna fedele al motto "Mangiar bene e sentirsi in forma". Lo spot reinterpreta in chiave moderna un'icona della pubblicità italiana: il mitico "salto della staccionata". Con il nuovo claim "Salti o non Salti?", i testimonial d'eccezione sono il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e sua mamma Sabrina, ex saltatrice in lungo. Un invito a scegliere la leggerezza e il benessere, contro ogni ansia da prestazione nella vita e nello sport.

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