Oltre 250 giovani ambasciatori contro il cyberbullismo si sono radunati oggi alla Camera dei Deputati in occasione dell’evento “Giovani ambasciatori in Parlamento”. organizzato da Moige. Nel corso della mattinata studenti da tutti italia sono intervenuti sui temi della trasformazione digitale, della prevenzione dei rischi online e il contrasto al cyberbullismo per un accesso sicuro alla rete.