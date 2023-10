Cybersecurity: Università di Pisa firma accordo con Deas per promuovere competenze digitali

L'Università di Pisa (Unipi) e Deas - Difesa e analisi sistemi Spa, sono liete di annunciare la firma di un Accordo Quadro di Collaborazione finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione della sicurezza informatica, si legge in un comunicato. Questo accordo rappresenta una significativa collaborazione tra Unipi, centro di eccellenza nella ricerca e nell'istruzione, e Deas, azienda leader nel settore della Cybersecurity. L'obiettivo principale è la creazione di programmi di studio avanzati e piani formativi nelle aree di Cybersecurity, Intelligenza Artificiale (Ai), Internet delle Cose (IoT) e Analisi dei Dati.

In virtù di questa collaborazione - prosegue la nota - Unipi e Deas lavoreranno insieme per offrire corsi, seminari e opportunità di formazione avanzata per professionisti nelle suddette discipline. Saranno sviluppati programmi formativi di alta qualità, grazie all'esperienza e alle competenze di entrambe le istituzioni. L'Amministratore Unico di Deas, la Dott.ssa Stefania Ranzato, ha commentato: "La sicurezza informatica è un elemento cruciale nel mondo digitale odierno, e questa collaborazione con Unipi ci permetterà di contribuire alla formazione di professionisti altamente qualificati in questo campo. Siamo entusiasti di unire le nostre forze per affrontare le sfide della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale".

L'accordo tra Unipi e Deas prevede anche la possibilità di condurre ricerche congiunte nelle aree della Cybersecurity, Intelligenza Artificiale, Internet delle Cose e Analisi dei Dati. Questa collaborazione potrebbe portare alla concessione di Borse di Ricerca e/o Borse di Dottorato per progetti di ricerca condivisi.