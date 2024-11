Dal 6 novembre all' Università Tor Vergata convegno internazionale su città in evoluzione

L'Università di Roma Tor Vergata ospiterà dal 6 all'8 novembre il convegno internazionale 'Roma città in evoluzione: stato dell'arte, visioni e opportunità dell'urbanistica partecipata'. L'evento, promosso da Roma Capitale con il supporto organizzativo di Risorse per Roma, grazie alla realizzazione tecnica di Digital Led Srl in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e lo spin-off DoT5-Lab, si propone di promuovere un confronto interdisciplinare sul futuro di Roma, con l'obiettivo di individuare le principali sfide e opportunità per uno sviluppo sostenibile, resiliente e inclusivo della città, con il coordinamento scientifico di Antonella Falzetti e Manuel Onorati.

Il convegno 'Roma città in evoluzione' si inserisce in un momento cruciale per il futuro urbanistico della Capitale, alla vigilia della discussione di importanti leggi in materia urbanistica presso la Regione Lazio e della delibera sulla modifica alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore di Roma. Questo contesto di fermento legislativo rende il dibattito e il confronto promossi dal convegno ancora più rilevanti e attuali. L'evento, infatti, offrirà l'opportunità di approfondire le implicazioni delle nuove normative e di analizzare le possibili conseguenze per lo sviluppo della città.

In particolare, il convegno si propone di fornire un quadro aggiornato sulle principali novità legislative in ambito urbanistico a livello regionale e comunale, analizzare le sfide e le opportunità che le nuove leggi pongono per la città di Roma, promuovere un dibattito costruttivo tra i diversi attori coinvolti nel processo di trasformazione urbana, al fine di individuare soluzioni condivise e innovative. Il convegno riunirà esperti del mondo accademico, istituzioni, professionisti e cittadini per analizzare le tendenze di sviluppo urbanistico di Roma, valutare l'impatto delle politiche urbane attuate negli ultimi anni e individuare le aree di criticità e i nodi da sciogliere per un futuro migliore della città.

Nel corso delle tre giornate, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire diverse tematiche cruciali per il futuro di Roma: sfide e opportunità per lo sviluppo futuro. La sostenibilità ambientale e la resilienza urbana. La mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. Il ruolo dell'innovazione tecnologica nella città del futuro. La partecipazione dei cittadini e la governance urbana. Le nuove frontiere dell'urbanistica: smart cities, città verdi e inclusive.

Al convegno parteciperanno numerosi relatori di spicco, tra cui: Nathan Levialdi Ghiron, Magnifico Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio; Nicola Franco, Presidente Municipio Roma VI delle Torri; Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina; Pasquale Ciacciarelli, Assessore Urbanistica, Politiche abitative della Regione Lazio; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale; rappresentanti dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti, del Collegio provinciale dei Geometri e geometri laureati di Roma, di Acer Roma, di Anci Lazio, di Federlazio Edilizia, di Aniem Lazio e dell'Ente Territorio per Roma.

E ancora docenti universitari provenienti da diverse università italiane; esperti in urbanistica, architettura e ingegneria. Il convegno dedicherà particolare attenzione al tema del policentrismo, analizzando l'evoluzione dei modelli urbanistici e il passaggio da una visione monocentrica a una policentrica della città. Verranno inoltre approfondite le forme di autorganizzazione e la città autoprodotta, con un focus sui quartieri di edilizia residenziale pubblica e le sfide che presentano. 'Roma città in evoluzione' si pone l'obiettivo di fornire un contributo scientifico al dibattito pubblico sulla trasformazione di Roma, promuovendo la diffusione di buone pratiche e modelli di riferimento in materia di urbanistica e di progettazione urbana.